¡POR UN 1º DE MAYO ROJO, UNITARIO Y REPUBLICANO!

En este Primero de Mayo salimos a las calles a denunciar los ataques a las libertades democráticas, a la libertad de expresión; a combatir la deriva autoritaria, fascistizante del Estado monárquico, podridos todos sus cuerpos como hemos visto con Catalunya y recientemente con la sentencia a los cinco de la “Manada”; salimos a denunciar las políticas que condenan a cerca del 15 % de los trabajadores a salarios de hambre, a la pobreza; a denunciar la brecha salarial entre los altos ejecutivos y el trabajador de a pie, que no para de aumentar, y, cómo no, la brecha salarial entre hombres y mujeres por igual trabajo; a denunciar las pensiones de miseria que cobran nuestros mayores, mientras miles de millones de euros de nuestros bolsillos se van a los bancos, a autopistas, a la Iglesia, a la Familia Real, a bolsillos de corruptos, en desgravaciones fiscales y fraude fiscal de las grandes empresas, etc.; salimos a denunciar que son centenares de miles nuestros hijos exiliados forzosamente para forjarse un futuro, y que no han vuelto; a denunciar los miles de desahucios que se siguen cometiendo; a denunciar la desigualdad creciente en nuestra sociedad, de las más altas de la Unión Europea.

Frente a aquellos que dicen que no hay clases sino ciudadanos, salimos a reivindicar a la clase obrera, llamada a ser el principal actor político del cambio, a abanderar la lucha por la mejora de las condiciones laborales y de vida, la defensa de los derechos socio-laborales y las conquistas económicas y políticas.

Salimos, en este Primero de Mayo, a denunciar al criminal imperialismo y sus agresiones, a denunciar el ataque de EEUU, R. Unido y Francia a Siria, como parte de una estrategia de mayor envergadura, y la sumisión del Gobierno y Estado españoles.

Pero también salimos a decir que mientras las fuerzas populares, de izquierda (tanto la de ámbito estatal como la nacionalista), la clase obrera y resto de clases populares no estemos unidos, mientras no estemos organizados, seremos débiles y el capital seguirá apretando el dogal de nuestro cuello.

La organización de la clase obrera, sindical y políticamente, la organización de de los trabajadores, de los vecinos en barrios y pueblos, de los estudiantes en institutos y universidades, es una necesidad palpitante,… Hacia ello debemos avanzar, es una tarea impostergable de la izquierda, al tiempo que es obligado dotar a esa organización y unidad de un objetivo político general que sea su aglutinante y marque el norte.

Con esos objetivos nuestra Federación lanzó, en su día, al conjunto de la izquierda la propuesta de ir hacia una consulta “¿Monarquía o República?”, porque la unidad y organización se van forjando en el trabajo conjunto por la realización de una tarea. Esa tarea es la preparación de la consulta. Una tarea democrática noble, digna. Como dice el llamamiento del Espacio Republicano de Madrid a organizar la consulta: “Te invitamos a participar en este proceso, aportando tus ideas para ayudar a hacer realidad la apertura de un periodo de consulta democrática, imprescindible para salir del marasmo al que nos arrastra el régimen y sus servidores”.

¡Viva el 1º de mayo!

¡Por la unidad de la izquierda rupturista!

¡Por la unidad y organización de las clases trabajadoras!

Comisión Permanente de Federación de Republicanos (RPS)