El 1º de mayo los sindicatos de clase anuncian caravanas de coches en distintas ciudades. El gobierno quiere prohibirlas

El próximo 1 de mayo tiene unas características más que especiales. Se desarrollará bajo el «estado de alarma» por causa del Covid-19. Para los sindicatos mayoritarios afines a la «paz social» y a la reconciliación de clases es casi una buena noticia porque se ahorran las burocráticas manifestaciones del siempre lo mismo.

El resto, debe saber que la justicia alemana ha dictado hace unos días que en absoluto la situación puede ser causa de quita o suspensión de libertades y derechos, y que en las calles de varios países empieza a expresarse el malestar. Cómo desarrollar las protestas y reivindicaciones es parte del debate del mundo sindical a estas horas.

Algunos colectivos de trabajadores ya han apuntado qué van a hacer en esta fecha tan importante para la clase obrera. Precisamente cuando dos millones de trabajadores y trabajadoras han sido despedidos en las últimas semanas, muchos sin protección social y el hambre se instala con fuerza en los barrios obreros.

Lo trascendental es que en cada localidad se pueda realizar alguna actividad que, manteniendo la seguridad de los y las trabajadoras, recuerde que estamos en 1º de mayo, que la lucha de clases no se detiene.

Pueden comentar en caso de que en otra localidad se organice alguna movilización.

Hasta el momento nos confirman que:

En Alcalá de Henares la CGT hará una Caravana coches.

En Madrid Atocha AST, Solidaridad Obrera y Sindicato Hostelería organizan una cadena humana (con las limitaciones de distancia requeridas).

En Zaragoza: caravana coches, motos y bicis. Intersindical de Aragón.

Miranda de Ebro, caravana de coches. Plataforma En Pie.

En Galicia, caravana de coches en varias ciudades organizada por la CUT

En Cádiz se convoca caravana de vehículos, convoca la CTA y el SAT.

En Sanlúcar, se convoca también caravana, por parte del SAT.

En Sevilla, en el último momento, se une CNT a SAT para comunicar también la convocatoria de caravana de vehículos.

fuente: Insurgente

El sindicato gallego CUT recurre la decisión del Gobierno de prohibir una caravana de coches el 1 de mayo

22/04/2020

El sindicato ha recurrido al Tribunal Superior de la Xunta de Galicia la decisión de l subdelegación del gobierno de prohibir la caravana de coches del 1 de mayo. Cabe recordar que varias ambulancias sí se manifestaron camino de la casa de Amancio Ortega para celebrar el cumpleaños del líder empresarial.

O sindicato recorre ante o TSXG a decisión da Subdelegación do Goberno de prohibir tácitamente a caravana, xa que a Central entende que o estado de alarma non suspende o dereito de manifestación

A Central Unitaria de Traballadoras ten previsto conmemorar este 1º de Maio, Día Internacional da Clase Obreira, cunha manifestación que se desenvolverá por medio dunha caravana de coches que percorrerá as principais rúas de Vigo.

Este inusual formato para celebrar a data máis importante no calendario anual do movemento obreiro obedece á necesidade de conxugar o dereito de manifestación coa adopción de medidas extremas de protección que baixo ningunha condición incrementen o risco sanitario. Neste sentido, o sindicato preveu unha manifestación ordeada e organizada onde se contemplan medidas relativas á utilización de máscaras e luvas no interior dos vehículos, así como a prohibición de sair dos mesmos.

A manifestación comezará ás 11 horas do vindeiro venres 1 de maio na Praza de España para rematar contra as 12 e media diante do edificio da Xunta de Galicia, percorrendo as rúas de Gran Vía en dirección Travesas, a Avenida de Castelao ata o barrio de Navia, Bouzas, Orillamar, Rúa Coruña, Gran Vía, Pizarro, Buenos Aires, Sanjurjo Badía e Arenal, para finalizar en Concepción Arenal.

A Subdelegación do Goberno de Pontevedra recibiu este pasado luns 20 de abril a comunicación preceptiva desta manifestación por parte do sindicato, na que se argumentaba que, malia o estado de alarma, non se encontra en suspensión ningún dos dereitos fundamentais, polo que a CUT entende que é posible manifestarse, quedando o sindicato a disposición da Subdelegación por se esta ou as autoridades sanitarias querían achegar algún tipo de indicación.

A Subdelegada do Goberno limítase a dicir na resposta que lle enviou onte ao sindicato que, na situación actual, “non pode trasladar un criterio sobre esta celebración e, menos aínda, avaliar a repercusión que, sobre as alteracións de orde pública ou doutra natureza….puidera ter o desenvolvemento da referida manifestación”, para concluir que o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, “non contempla, entre as actividades excepcionadas da limitación xeral para circular, os desprazamentos coa finalidade exposta na súa comunicación”.

A CUT vai recorrer hoxe ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) a decision da Subdelegación do Goberno e só celebrará a manifestación se o Tribunal se pronuncia a favor do mantemento da mesma.

Para o sindicato resultaría aberrante e extremadamente grave que se prohibise esta caravana de coches perfectamente organizada cando estamos asistindo a cotío ás que celebran as forzas de seguridade ou as ambulancias para conmemorar aniversarios infantís ou de figuras como Amancio Ortega.

Resumen latinoamericano