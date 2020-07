Las juergas de Victoria Federica que ponen patas arriba a la Casa Real

Las cosas en la Casa Real han cambiado y eso lo comprobamos de manera muy fácil entre los integrantes, que no pasan por uno de sus mejores momentos, salpicados por las controvertidas polémicas del ex-monarca Juan Carlos. Por tanto, es sabido que no están para muchas fiestas, precisamente, ni mucho menos nuevas controversias, algo que con Victoria Federica andan muy sobrados.

Y es que la Familia Real, después de la nefasta imagen dada durante los últimos años con Froilán y sus memorables gamberradas, ahora es su hermana e hija de la Infanta Elena quien le ha seguido el camino en lo que respecta a libertades, fiestas y juergas nocturnas, y que se conoce que en el Palacio de la Zarzuela empiezan por querer pararle los pies; desde Merca2.es conocemos su lado más fiestero.

En la Casa Real empiezan a ver como un serio problema las actitudes de Victoria Federica

Pese a los continuos escándalos que atesoran la Casa Real con el rey emérito Juan Carlos como principal involucrado, en los últimos meses ha empezado a salir cada vez más hacia la imagen pública su conflictiva nieta.

Ella es Victoria Federica, hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar, y por tanto sobrina del rey Felipe VI, parentesco que une de la misma forma con Froilán de Marichalar, éste último metido en todas las polémicas.

No obstante, y aunque la joven se encuentre en plena primavera (tiene solo 19 años), en la Casa Real empiezan a ver como un serio problema las actitudes y libertades que la descendiente de la Infanta ha optado en estos últimos tiempos, entre ellas las siempre presentes juergas que la chica acostumbra y que, en repetidas ocasiones, ha generado controversia.

