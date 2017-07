La Infanta Cristina recibe una pésima noticia judicial que le trastoca el verano

Este verano se presenta con una incómoda situación en la Casa Real

El verano no va a ser todo lo bonito que podría, para algunos más que para otros, y particularmente me estoy refiriendo a la #Infanta Cristina, a la cual le ha surgido un problema derivado de la justicia y que se trata de la responsabilidad civil del caso Noós. La infanta no va a recuperar todo lo que quisiera.

Según fuentes cercanas, la Infanta Cristina presentará en unos días, concretamente antes del 14 de julio, un escrito para recuperar una cantidad que entregó en el juzgado de Palma hace años, es decir, conseguir la devolución de una parte de la fianza de casi 590000 € que le impuso la fiscalía [VIDEO] por responsabilidad civil de los delitos cometidos por su marido el ex duque de Palma Iñaki Urdangarín, en el año 2014, y de los que se le declara inocente.