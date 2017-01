No solo es Trump: Los seis muros que separan a los españoles, por Jesús Martín

Todo un clásico en nuestro país generando muros. El principal es que una mitad de los españoles conserva un puesto de trabajo más o menos decente mientras la otra se divide a su vez entre los que no tienen empleo o es como si no lo tuvieran, porque sus salarios son tan exiguos que no les permiten ni pagar sus facturas, especialmente las energéticas en este frío invierno. Los supuestos buenos datos de la EPA publicada esta semana no han podido ocultar que el número total de asalariados haya descendido en 19.200 personas con respecto al trimestre anterior. En nuestro país trabajan 18 millones y medio de personas mientras que algo más de 15 millones en edad de trabajar, de 16 a 65 años, no tienen trabajo y una buena parte ni siquiera lo busca.