Presentado en el CAUM el libro “Ráfagas y retazos del PCE(m-l) y el FRAP” de Raúl Marco

27 de junio de2018. Ayer se presentó en el Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM), en el Aula Literaria “poeta Carlos Álvarez” el esperado libro “Ráfagas y retazos del PCE(m-l) y del FRAP” de nuestro camarada Raúl Marco que ha editado Aurora 17.

Con el aforo al completo, inició el acto el poeta y escritor José Luis Esparcia señalando la ausencia del poeta internacional y comunista (y amigo personal de Raúl) Carlos Álvarez, que iba a estar presente y debido a su internamiento en un hospital, no fue posible.

Esparcia resaltó “…que es un libro que aporta muchas cosas a quien se interese por el desarrollo de la política española de los últimos cincuenta años”. Tras hacer una breve semblanza de su relación como militante del PCE con el PCE(m-l) y del nacimiento, también en el año 1964, del CAUM del que formó parte “en un año muy fructífero para la sociedad española” comentó como fue invitado por el Gobierno de la República Popular de Albania, a sugerencia del PCE(m-l) y la Asociación de Amistad hispano albanesa, y su experiencia por el país de las águilas que reflejó en varios artículos publicados en diversos medios españoles.

Presentó a los ponentes con una breve reseña de su biografía y a continuación dio la palabra a nuestro camarada Carlos Hermida, historiador y profesor de la Facultad de Ciencias de la Información d la UCM que comenzó diciendo que había “tres razones fundamentales para leer este libro”.

La primera razón es que “este libro cubre una página de la lucha antifranquista” concretamente “la página que escribió el Partido Comunista de España (marxista-leninista) y el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota”. Que todo lo publicado sobre ambas organizaciones “…está lleno de inexactitudes” y hay otra parte “que está llena de tergiversaciones y mentiras…” y que ahora tenemos una historia “escrita desde dentro, por un protagonista, y protagonista fundamental” ya que Raúl Marco “fue fundador” y dirigente “de ambas organizaciones”. Partiendo de la fundación del PCE(m-l) y el contexto histórico en que se produjo resalta Hermida como en el libro, de forma documentada y profunda, el autor aborda la ruptura con el PCE carrillista; la lucha contra el franquismo; las dificultades que se encontró la organización desde su nacimiento; el paso a la lucha armada; las luchas internas y contra el revisionismo; el movimiento comunista internacional; la liquidación del Partido en el año 1991 o su refundación. Tambien “hay momentos emotivos cuando se habla de la muerte de Elena Ódena o los últimos fusilamientos” del franquismo el 27 de septiembre de 1975.

La segunda razón, según Hermida, es que el libro desmonta algunos mitos: El mito del terrorismo. Frente a la violencia estructural y terrorista del franquismo la necesaria llamada a la resistencia popular y la lucha armada revolucionaria. Los terroristas no eran los militantes del PCE(m-l) y el FRAP, que eran luchadores republicanos, comunistas, antifascistas, antifranquistas “que tuvieron el valor de enfrentarse al fascismo”; si no la dictadura franquista que practicaba el terrorismo a diario con sus leyes, policía, ejército golpista, represión y fusilamientos. “Frente al fascismo todas las formas de lucha son legítimas”. El mito de la Transición, nos la vendieron como pacífica, democrática y modélica. El libro demuestra que lejos de ser pacífica costó a las clases populares mas de trescientas víctimas en asesinatos cometidos por la extrema derecha y los cuerpos policiales; no fue democrática porque no hubo un referéndum para elegir entre monarquía o república y no fue modélica porque fue una maniobra, una operación política de las clases dominantes del franquismo, con el beneplácito de EEUU y la complicidad de una izquierda claudicante, para seguir perpetuando su poder. Y, “el único partido que denunció aquella maniobra, firme y contundente, fue el Partido Comunista de España (marxista-leninista)”. “Este libro contribuye a desmontar esos mitos…”. Y la tercera razón que expuso Hermida es como refleja el libro que, “al igual que el siglo XIX y XX, en el XXI”, pese a que las clases dominantes y el capitalismo mundial quieran hacernos ver lo contrario, “la principal contradicción es entre el capital y el trabajo…” y que el Partido Comunista “es fundamental para superar al capitalismo y traer el socialismo”.

Seguidamente y visiblemente emocionado, intervino Raúl Marco. Explicó lo mucho que le costó ponerse y terminar el libro y que lo hizo ante las peticiones de sus camaradas y también de los camaradas de los partidos hermanos de Ecuador y Turquía que estimaron que debía hacerlo. Aclaró porque nunca el PCE(m-l) fue “pro-chino” o maoísta como siempre le han tildado sus enemigos ya que desde su fundación mostraron serias diferencias con los chinos -que les comunicaban de forma interna- con los que rompieron oficialmente cuando el gobierno chino estableció relaciones diplomáticas con la dictadura.

Explica como en la “modélica transición” en un programa de gran audiencia televisiva como era Informe Semanal, se trató de desprestigiar al PCE(m-l) y al FRAP queriendo involucrarles en el atentado que organizó la policía, con mercenarios contratados exprofeso, contra Antonio Cubillo, líder del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). “Yo conocí a Cubillo en Argelia y nos unía una amistad” señala Raúl y de cómo el PCE(m-l) pidió una rectificación y aclaraciones al Ministerio de Gobernación que nunca hizo. Tambien aclaró los intentos, que aun persisten, de mezclar FRAP y GRAPO, cuando “son dos cosas completamente distintas” y antagónicas. Explica el nacimiento del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, la implicación de distintas fuerzas y organizaciones, entre ellas la dirigida por el gran socialista Julio Álvarez del Vayo –presidente del FRAP- y de cómo, aun hoy, se quiere criminalizar a quienes estuvieron en sus filas como “terroristas”. Se emocionó al hablar de Elena Ódena “luchadora infatigable, mujer ejemplar” fundadora con él del Partido, además de ser su compañera durante mas de dos décadas. Explica por que añade un escrito del sociólogo Nills Andersson y un anexo de un artículo publicado en El País que hablan del derrumbe del campo socialista y de la Unión Soviética, que pueden dar una perspectiva y explicación de porqué ocurrieron los hechos que desde el campo comunista no se supo ver ni prever. Hizo un repaso de cómo el Partido siempre ha mantenido en alto la lucha ideológica a nivel nacional e internacional y puso el ejemplo, del que habla su libro, de las diferencias con los camaradas del Partido del Trabajo de Albania, siempre en un ambiente sincero y con camaradería como corresponde entre partidos hermanos. Relacionado con esto habló de la situación que se creó con los albaneses a raíz del “suicidio” de Memet Sehu de cuyo hecho nunca dieron explicaciones satisfactorias. Terminó diciendo que ha escrito el libro tras sesenta y dos años de militancia comunista y (con ironía) “que toca a mas de ocho páginas por año, lo que no está mal”.

La presentación finalizó con una ronda de intervenciones del público moderados por la camarada Lola Val y la firma de ejemplares por parte de Raúl Marco.

Fuente: PCE(m-l)