Colectivos madrileños de Memoria Histórica responden al informe del Ayuntamiento

COMUNICADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y CIUDADANIA DE LOS COLECTIVOS MADRILEÑOS DEL MEMORIA HISTORICA Y VICTIMAS DEL FRANQUISMO EN RESPUESTA AL INFORME DEL COMISIONADO

Las Organizaciones de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo y Organizaciones ciudadanas se manifiestan totalmente disconformes con el Informe presentado por el Comisionado, creado por el Ayuntamiento, para la retirada de las calles franquistas de Madrid, que después de un año de trabajo han presentado un listado de 47 nombres de calles franquistas a retirar en Madrid.

Las Organizaciones de la Memoria presentamos en su día un listado de más de 129 nombres de calles franquistas a retirar en nuestra ciudad. Es lamentable que después de tanto tiempo y de tanta consulta se haya presentado esta propuesta ridícula que solo se refiere a algunos generales franquistas, no al conjunto de golpistas que se alzaron contra la República legalmente constituida. Nombres como García Morato, Capitán Haya, Blanco Argibay, etc. no están incluidos en esta lista del Comisionado, pero es todavía más vergonzoso que se opte por mantener a todos los cargos políticos y jerarcas de la dictadura.

Respecto a las propuestas para renombrar esas 47 calles, el Comisionado recoge solo 9 nombres de los 136 presentados por las Organizaciones de la Memoria y ciudadanas, llamando la atención la práctica ausencia de mujeres.

Es a su vez una auténtica vergüenza para nuestra ciudad, que alguno de los nuevos nombres propuestos sean a su vez franquistas, como ya hemos denunciado al propio Ayuntamiento, por ejemplo Neville, Morla Linch, Formica y Zorita.

En cuanto a la simbología franquista que todavía existe en la ciudad de Madrid,(escudos, placas, monumentos, etc.) no se dice nada en el Informe en cuanto a instar a su retirada por las diferentes instituciones competentes.

Por ello, denunciamos en su día al Ayuntamiento que ese Comisionado no nos representaba , y como se ha demostrado en la práctica no ha sabido responder a lo que necesita nuestra ciudad.

Llamamos a las Juntas Municipales de los diferentes distritos de Madrid a que realicen propuestas para eliminar todos los nombres y placas franquistas de nuestra ciudad. No se puede mantener por más tiempo la impunidad.

Exigimos a todas las instituciones del Estado (incluida el Ayuntamiento de Madrid) que se cumpla la Ley de Memoria Histórica y que se condene al franquismo como régimen criminal en los términos declarados por la ONU.

Exigimos al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y a las fuerzas políticas que lo sustentan que cumplan con los compromisos adquiridos ante la ciudadanía madrileña. Es inaceptable que a estas alturas mantengan discursos y políticas de equidistancia entre víctimas y verdugos, entre fascismo y democracia.

SIN MEMORIA, NO HAY DEMOCRACIA

Madrid a 24 de Marzo de 2017

COLECTIVOS MADRILEÑOS DEL ENCUENTRO ESTATAL DE MEMORIA HISTÓRICA VICTIMAS DEL FRANQUISMO